Budowa Drogi Czerwonej nie jest zagrożona? Przedstawiciele ministerstwa infrastruktury odpowiedzieli na wątpliwości posła Marcina Horały

To nie koniec dobrych wiadomości. Reprezentanci gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , którzy odpowiadają za realizację jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w najbliższych latach na Pomorzu , poinformowali „Dziennik Bałtycki” , że powstał dodatkowy wariant przebiegu Drogi Czerwonej na jej odcinku w Gdyni , zakładający jej usytuowanie w tunelu.

Petycja w tej sprawie trafiła do gdańskiego oddziału GDDKiA już pod koniec ubiegłego roku. Podpisało się pod nią prawie tysiąc osób, głównie mieszkańców ul. Południowej, położonej najbliżej…

Poseł pyta, ministerstwo odpowiada

- Gdyby miał pojęcie o polskim systemie transportowym , wiedziałby, że brak drogi łączącej system dróg krajowych z portem o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa, to nie jest „jakaś tam droga” - mówił Marcin Horała . - Dzięki CPK ta inwestycja się rozpoczęła i będziemy naciskać, aby była kontynuowana.

Marcin Horała skierował też pytania do przedstawicieli rządu ws. dalszych losów realizacji Drogi Czerwonej i doczekał się odpowiedzi. Przedstawiciele resortu infrastruktury zapewnili, że nadal uznają tę inwestycję za priorytetową, dostrzegają jej istotne znaczenie dla systemu transportowego kraju, a głównym celem jej budowy ma być poprawa dostępu od strony lądu do Portu Gdynia .

Droga Czerwona jednak w tunelu? Domagają się tego mieszkańcy Chyloni

Jednocześnie GDDKiA dla pierwszego odcinka Drogi Czerwonej nadal prowadzi prace nad koncepcją programową inwestycji z wariantami przebiegu trasy, dokumentacją geologiczną, geotechniczną oraz materiałami niezbędnymi do wydania decyzji środowiskowych.

O temacie tym głośno zrobiło się ponad pół roku temu, o czym w „Dzienniku Bałtyckim” pisaliśmy. Mieszkańcy ul. Południowej wysłali do GDDKiA petycję, pod którą podpisało się niemal tysiąc osób.

- Po spotkaniach informacyjnych powstał dodatkowy wariant, uwzględniający możliwe do wprowadzenia i uzasadnione pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wnioski zgłaszane przez uczestników spotkań informacyjnych - deklaruje Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA . - Uwzględnia m.in. przejście Drogi Czerwonej w tunelu w okolicy ul. Południowej w Chyloni .

Jak podkreślali, jeśli Droga Czerwona w okolicach ich domów nie zostałaby wybudowana w tunelu, czego nie zakładał żaden z jej wariantów, spowodowałoby to dla nich duże uciążliwości i spadek wartości nieruchomości.

- Ruch na niej będzie ogromny - mówił wówczas „Dziennikowi Bałtyckiemu” pan Damian, mieszkaniec ul. Południowej. - Nie chcemy widzieć pod oknami sznura ciężarówek dowożących towary do portu lub podejmujących je z terminali kontenerowych. Jeśli Droga Czerwona w okolicach naszych domów nie zostanie poprowadzona w tunelu, jakość naszego życia dramatycznie się pogorszy.

Informacje, płynące dziś ze strony GDDKiA, są więc dla mieszkańców Gdyni pocieszające. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że opracowanie dodatkowego wariantu przebiegu Drogi Czerwonej w tunelu nie oznacza jeszcze, że to właśnie on zostanie ostatecznie wskazany do realizacji.

Zadecyduje o tym komisja oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, działająca przy generalnym dyrektorze dróg krajowych i autostrad w Warszawie. Planowany termin jej posiedzenia to drugi kwartał przyszłego roku.

Warto dodać, że projekt Drogi Czerwonej już jest znacząco opóźniony w stosunku do pierwotnych zapowiedzi. O konieczności realizacji tej inwestycji dyskutuje się od kilkunastu lat.