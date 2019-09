Ponad miliard złotych dla przedsiębiorców w formule "Szybkiej Ścieżki". NCBR zorganizowało spotkanie dla firm i naukowców w Gdyni ZDJĘCIA

Tak duże zainteresowanie ze strony reprezentantów lokalnego biznesu towarzyszyło szkoleniom i warsztatom, przygotowującym przedsiębiorców do pozyskiwania dofinansowań w ramach konkursu w nowej formule "Szybkiej Ścieżki" na badania i rozwój. Nabór wniosków rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek, 16 września. O dofinansowanie na rozwijanie projektów B+R w ramach konkursu NCBR "Szybka Ścieżka" starać będzie się można aż do 16 grudnia. Budżet konkursu wynosi aż 1,1 miliarda złotych.

W ramach "Szybkiej Ścieżki" o dofinansowanie mogą ubiegać się duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz instytucji naukowych. Aplikujący do "Szybkiej Ścieżki" przedsiębiorcy mogą otrzymać od kilkuset tysięcy złotych do nawet 200 mln zł na rozwój i tworzenie innowacyjnych projektów biznesowych. Przyszli beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 80 procent wartości projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić z ich środków własnych.

