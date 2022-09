Kartka z kalendarza. Samolotów nie ma. Po lotnisku hula wiatr. Ewa Kopacz chce pomóc

Budowa cywilnego portu lotniczego przy granicy z Kosakowem na terenie istniejącego już, wojskowego lotniska miała być jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji gdyńskiego samorządu. Wielu mieszkańców było z niej dumnych. Wierzyli, że możliwość latania samolotami w świat, bez konieczności wypraw do Gdańska, sprawi, iż Gdynia zacznie się w końcu zaliczać do ścisłego topu najnowocześniejszych miast w Polsce.

Jednak w sprawie lotniska na granicy z Kosakowem nie wszystko niestety potoczyło się dokładnie tak, jak planował to prezydent miasta Wojciech Szczurek i jego współpracownicy. W 2014 roku wydatki na tę inwestycję zakwestionowała Komisja Europejska. Jak można było też przeczytać wówczas w lokalnej prasie, unijni komisarze nakazali zwrócić gigantyczną kwotę 91,7 mln złotych do budżetu Gdyni. Spółka realizująca inwestycję na zlecenie samorządowców takich pieniędzy rzecz jasna już nie miała. Przekazane jej środki wydała wcześniej na budowę terminala pasażerskiego i otaczającej go infrastruktury. Powstała tym samym skomplikowana i trudna do rozwiązania sytuacja. Stanowiło to dla samorządowców ogromny kłopot. Gdynia wydała krocie na lotnisko, z którego nie mogła korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojawiły się nawet plotki, że to na skutek tej właśnie wpadki posadę stracił wiceprezydent miasta Bogusław Stasiak.