Starowiejska deptakiem, Świętojańska jednokierunkowa, prawdopodobnie dużo drożej za parkowanie. Śródmieście ma być przyjazne dla pieszych

Samorządowcy ogłosili właśnie długoletni program działań , aby osiągnąć taki efekt. Tylko do 2021 roku wydać zamierzają na ten cel 18 milionów złotych. Rusza w końcu projekt zamienienia w deptak ul. Starowiejskiej. Prezydent Gdyni po konsultacjach z mieszkańcami wybrał koncepcję tej inwestycji już ponad rok temu, ale w kwestii jej realizacji było ostatnio cicho. To się zmieni. Urzędnicy rozpoczynają poszukiwania wykonawcy.

Zobacz także: Trwają analizy w sprawie wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Parkowania w Gdyni. Kierowcy liczyć muszą się z dotkliwymi podwyżkami za korzystanie z miejsc postojowych

Kierowcy, którzy będą nadal „pchać się” samochodami do Śródmieścia, zmuszeni zostaną też do głębszego sięgnięcia do kieszeni. Po konsultacjach z mieszkańcami wprowadzona ma zostać bowiem w tej dzielnicy Śródmiejska Strefa Parkowania. Oznacza to, że opłaty za korzystanie z miejsc postojowych wzrosnąć mogą nawet więcej, niż dwukrotnie. Maksymalna, możliwa stawka, jaką zgodnie z prawem wyznaczyć będzie mogła Rada Miasta Gdyni, wynosi aż 9,99 zł za godzinę. Dziś kierowcy płacą średnio 3 zł. Niewykluczone, że Śródmiejska Strefa Parkowania wprowadzona zostanie jeszcze w tym roku, gdyż w budżecie Gdyni zaplanowano zwiększone dochody, związane z poborem opłat za korzystanie z miejsc postojowych.

O tym, że w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni od wielu tygodni trwają analizy w celu wypracowania kompleksowego rozwiązania dla dodatkowego uspokojenia ruchu w Śródmieściu, informował jako pierwszy „Dziennik Bałtycki” na początku stycznia. Teraz te zapowiedzi stają się faktem i urzędnicy przystępują do działań.