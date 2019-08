Dużo kontrowersji wokół skweru Kościuszki i okolic. "Śmieci, zaniedbana zieleń, samochody na chodnikach, wszędzie swąd smażonych ryb"

Inni mieszkańcy i turyści wskazują na kolejne aspekty, które ich zdaniem nie dodają splendoru skwerowi Kościuszki. Jest to m.in. mało reprezentacyjna, szara kostka typu bauma.

Szczególnie w ostatnim czasie otrzymujemy sporo sygnałów od Czytelników w sprawie tego, co dzieje się na skwerze Kościuszki , wzdłuż alei Jana Pawła II i okolicach. Kilka dni temu przesłano nam wykonane rano zdjęcia rozsypanych śmieci nieopodal pomnika Josepha Conrada. Po interwencji naszego reportera w gdyńskim Ratuszu jeszcze tego samego dnia Zarząd Dróg i Zieleni poinformował, iż śmietnisko zostało posprzątane. Jak się jednak okazuje, na tym problem się nie kończy.

- Czymś takim można sobie wybrukować podjazd do garażu, ale na pewno nie najważniejszy deptak w nadmorskim, turystycznym mieście - mówi pan Jerzy z Torunia, którego spotkaliśmy na skwerze Kościuszki. - Powinien to być jakiś bruk ozdobny. Jestem na skwerze pierwszy raz od kilku lat, ale nie zauważyłem, aby w tym miejscu coś zmieniło się na lepsze. Wręcz przeciwnie, postawiono pomnik, którego elementy dzieci wykorzystują jako zjeżdżalnię, a całkiem niedaleko w przyległym parku urządzono wątpliwej estetyki wesołe miasteczko. Zieleń w bardzo wielu miejscach jest zaniedbana. Dodatkowo wszystko zastawione samochodami, które parkują także na zakazach, chodnikach i trawnikach. Na pewno nie tak powinno to wyglądać.

Część osób zwraca też uwagę na niski ich zdaniem standard gastronomii i handlu przy skwerze Kościuszki i alei Jana Pawła II.

- Fast foody, smażalnie ryb i tym podobne - mówi pani Aleksandra, mieszkanka Redłowa. - Wzdłuż całego skweru i alei charakterystyczny swąd. Jakieś kramy z pamiątkami, salony gry, tatuaży. Sama prowizorka. Hala targowa ewentualnie, a nie skwer Kościuszki, jest odpowiednim miejscem na takie "atrakcje". W wakacje wstyd jest tutaj znajomych na spacer przyprowadzić, którzy przyjechali do mnie z głębi Polski.

Okazuje się jednak, że nie wszystkim na skwerze Kościuszki przeszkadzają takie widoki.