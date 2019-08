Trwają analizy w sprawie wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni. Kierowcy muszą liczyć się z podwyżkami ZDJĘCIA

Projekt w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Miasto Wspólne. Przedstawiciele gdyńskiego Ratusza – jak ustaliliśmy – biorą go poważnie pod uwagę.

Już od jesieni tego roku samorządy zyskają większą możliwość regulacji kwestii parkingowych, w tym swobodę modyfikowania stref płatnego parkowania. Regulacje takie wprowadzone zostały przez parlamentarzystów. Już w ubiegłym roku do prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, wpłynął projekt powiększenia obszaru płatnych miejsc postojowych. Urzędnicy poważnie podchodzą do tej propozycji. Na analizę zasadności wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania zaplanowano w budżecie na 2019 rok 140 tys. złotych.

Taka strefa oznaczałaby powiększenie obszaru, w którym konieczne jest płacenie za postój. Do parkomatu musielibyśmy udać się wówczas nie tylko w Śródmieściu, ale także na Wzgórzu św. Maksymiliana, Działkach Leśnych, Grabówku oraz w nadmorskiej części Orłowa. Opłata w tych miejscach miałaby wzrosnąć nawet o 4 złote za godzinę. Zniknąć mogą też darmowe parkingi w weekendy w sezonie letnim. Ponadto opłata obowiązywałaby od godziny 7 do 22. Wzrosłaby też kara za brak wydruku z parkomatu. Miałoby to rozładować natężenie ruchu w centrum Gdyni.