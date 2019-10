List intencyjny Portu Gdynia. Celem współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa jest pomoc eksporterom zbóż

W Porcie Gdynia funkcjonują terminale zbożowe, które posiadają doskonałe warunki do świadczenia usług realizowanych w standardach HACCP and GMP+B3 w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa obrotu ładunków. Dysponują one powierzchnia magazynową o pojemności co najmniej 71 tysięcy ton, w skład której wchodzą magazyny płaskie, silosy i elewatory zbożowe.

- W strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na najbliższe lata planowana jest przebudowa nabrzeży, która zwiększy zdolności w obszarze obsługi statków eksportujących polskie zboże - powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

- Z roku na rok rosną wymagania odbiorców polskiego zboża na świecie - dodał Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. - Liczy się nie tylko cena, ale także warunki transportu, szybkość dostawy, obsługa, bezpieczeństwo transakcji.

