Gdynia. Kartka z kalendarza. 20.08.2010. Mieszkańcy Obłuża czują się oszukani. "Szlaban Benerta symbolem nieudolnie prowadzonego dialogu"

Aby przymusić gdyńskich samorządowców do wykupu ulicy Białowieskiej , która należała wówczas do SM "Na Wzgórzu" , jej prezes Jacek Benert zagrodził drogę szlabanem. Mieszkańcy pobliskiego osiedla przymuszeni zostali tym samym dojeżdżać do domów objazdami. Urzędnicy miejscy przez dziewięć miesięcy, mimo złożonych deklaracji, nie mogli też doprowadzić do zdemontowania szlabanu. Na domiar złego rozpoczął się remont jednej z alternatywnych dróg dojazdowych, ulicy Cechowej.

- Tego już dość - denerwował się Arkadiusz Jarzębiński, jeden z mieszkańców. - Ile mamy czekać? Nie dość, że ul. Białowieska jest nadal zablokowana, to przystąpiono do remontu ul. Cechowej. To jeszcze bardziej utrudnia, a wręcz uniemożliwia komunikację w tej części osiedla. Cechową wiedzie stromy, karkołomny objazd po wertepach do naszych domów. Ostatnio, gdy deszcz podmył ulicę, nie tylko my, lecz także mieszkańcy ul. Jantarowej zostali praktycznie odcięci od świata.