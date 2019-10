Teatr Miejski w Gdyni przejdzie metamorfozę. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej jego przebudowy WIZUALIZACJE

Przedstawicielom sądu konkursowego najbardziej przypadła do gustu propozycja firmy WXCA Sp. z o.o. Specjaliści z tego biura architektonicznego do końca 2019 roku za niemal 1 mln zł brutto opracować mają dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji. Szacowany koszt przebudowy teatru to 143 mln zł brutto. Samorządowcy przewidują, że inwestycja może rozpocząć się w 2021 roku. Teatr po przebudowie będzie wyższy i zyska nowe pomieszczenia. Jego wejście główne przesunięte zostanie bliżej alei Piłsudskiego.