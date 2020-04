Ruszyła akcja dezynfekcji gdyńskiej infrastruktury

- Sytuacja jest dynamiczna, a nasz sztab kryzysowy codziennie podejmuje strategiczne decyzje, które uruchomiają kolejne szeroko zakrojone działania zabezpieczające przestrzeń naszego miasta - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - W tym wymagającym czasie pandemii zalecamy wszystkim mieszkańcom pozostawanie w domach, ale rozumiemy tych gdynian, którzy nie mogą pracować zdalnie i muszą dotrzeć do swoich miejsc pracy. To właśnie z myślą o ich zdrowiu i bezpieczeństwie zleciliśmy dezynfekcję 12 tuneli, 3 kładek oraz wszystkich miejskich ławek przy ciągach ulicznych o nasilonym ruchu pieszych.

Wykaz tuneli objętych dezynfekcją:Tunel pod ul. Władysława IV - Węzeł Wzgórze. Św. Maksymiliana

Tunel pod ul. Morską - Gdynia Główna (z wyłączeniem terenu PKP)

Tunel pod ul. Śląską przy CHIPOLBROK

Tunel pod ul. Śląską przy ul. Nowogrodzkiej

Tunel pod Drogą Gdyńską przy ul. Kieleckiej – Węzeł Wzgórze. Św. Maksymiliana

Tunel pod torami – od ul. Podolskiej do ul. Żwirki i Wigury

Tunel pod ul. Wielkopolską – na wysokości ul. Spokojnej

Tunel pod ul. Morską – Gdynia Stocznia

Tunel pod ul. Morską na wysokości ul. Zakręt do Oksywia

Tunel pod Trasą Kwiatkowskiego – od ul. Ściegiennego do ul. Orlicz-Dreszera

Tunel pod torami przy OPEC – od ul. Opata Hackiego do ul. Św. Mikołaja

Tunel pod torami SKM Cisowa (bez wyjścia na perony)

Wykaz kładek, które zostaną odkażone:Kładka Gdynia Stocznia - łącząca ul. Morską z ul. J. Wiśniewskiego

Kładka przy PPNT – łącząca Al. Zwycięstwa z ul. Sportow

Kładka przy zakładzie rehabilitacji przy ul. Chwarznieńskiej

Wykaz ulic, na których zostaną odkażone ławki miejskie:ul. Świętojańska

ul. Starowiejska

ul. Dworcowa

ul. Władysława IV

ul. 10 Lutego