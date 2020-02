Gdynia modową stolicą Pomorza ? Butiki najbardziej znanych polskich projektantów

Gdynia modową stolicą Pomorza? Czemu nie! Nie jest to dalece wysunięty wniosek, ponieważ to właśnie tutaj miała miejsce pierwsza w historii wystawa monograficzna Barbary Hoff, która potrwa jeszcze tylko do niedzieli 9 lutego. To tutaj również odbywa się najbardziej modowy festiwal muzyczny w Polsce, na którym co dzień fotografuje się masę inspirujących stylizacji. I wreszcie to właśnie tutaj mają swe butiki jedne z najbardziej znanych polskich projektantów ! Sprawdź sam zaglądając w naszą galerię.

