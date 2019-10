Open'er Festival Powered by Orange 2020. Część biletów została już sprzedana. Magnesem dla fanów Taylor Swift, wkrótce kolejne gwiazdy

Od początku września nabywać można wejściówki i karnety na jeden z największych i najbardziej popularnych festiwali muzycznych w Polsce. Mowa oczywiście o gdyńskim Open’erze, który odbędzie się od 1 do 4 lipca 2020 roku. Najwięksi fani już od drugiego września cieszą się biletami na przyszłoroczny festiwal. Dla niektórych to bardzo ryzykowne zakupy, ponieważ w momencie zakupu pierwsze puli biletów „Fan Tix” nie wiadomo jeszcze, kto wystąpi na gdyńskiej scenie muzycznej. Jednak są plusy tej oferty, ponieważ bilety „Fan Tix” mają najniższą cenę. Ponadto trzeba się śpieszyć, bo ich sprzedaż trwa tylko niecałe 10 dni. W tym roku brak ogłoszonego line-upu nie wpłynął na wyniki sprzedaży, ponieważ pierwsza pula biletów kompletnie się wyprzedała. Obecnie ruszyła już kolejna tura sprzedaży o nazwie „Early bird”, przy okazji której ceny biletów także należą do jednych z najkorzystniejszych. Sprzedaż w cenie stałej pod nazwą “Regular” ruszy od połowy grudnia i potrwa do samego czerwca. Po niej nastąpi ostatnia tura biletów “Final call”, których cena jest najwyższa. Czy i te bilety zostaną wyprzedane?