"Historia szkolnego mundurka" w Galerii Klif we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni

- Dzień dobry bardzo się cieszymy, że jest z nami tyle młodzieży. Dziękuję Pani Marioli Rogóż, która zaprosiła nas do współpracy i zachęciła do wystawiania ekspozycji muzealnych w innej przestrzeni. Obecnie galeria kojarzy się bardziej z galeria handlową, a nie sztuką. Dlatego chcemy połączyć te dwie strefy i pokazywać je w jednej przestrzeni. Mam więc dla Was dwa zadania: pierwsze zadanie, oglądając fotografię spróbujcie bardzo uważnie popatrzeć czy nie widzicie tam kogoś znajomego np. swojej babci albo prababci. A drugie zadanie, to zastanówcie się jak Wasz strój by wyglądał, gdybyście chodzili w latach 20 i 30 do szkoły w Gdyni. Po prostu spróbujcie się odnaleźć na tych zdjęciach z przeszłości, a gdy będziecie mieli ochotę się z nami tym podzielić to wyślijcie do nas wiadomość na: promocja@muzeumgdynia.pl. - tymi słowami otworzyła wystawę dr Ewa Siwek z Muzeum Miasta Gdynia .

- Historia Szkolnego Mundurka, czyli jak sama nazwa wskazuje opowieść, a w zasadzie nawet saga ponieważ wędrujemy tutaj między epoki, od przedwojennej Gdyni, aż po lata 60. Związana jest z początkiem roku szkolnego, dlatego też i nie bez powodu wchodzi ona jesienią. Teraz mamy jesień jest to więc idealny czas na wkroczenie mody szkolnej. Mamy tu przed sobą ewolucję szkolnego mundurka, od czasów kiedy nie było jeszcze takich kanonów wyboru, gdy każdy po prostu przychodził w miarę schludnie odziany szkoły, aż do gustownych mundurków, z których najpiękniejsze moim zdaniem miały oczywiście Urszulanki. Możemy zauważyć także, że na początku budowano bardzo pośpiesznie i urządzano prowizorycznie, żeby zapewnić jak najszybciej warunki rozwoju. Następnie powstawały piękne neoklasycystyczne budynki, jak np. pierwsza szkoła podstawowa w Gdyni przy ulicy 10 lutego. - opowiada nam Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni - Jest to też kolejny etap współpracy z galerią Klif, jeśli chodzi o wprowadzanie historii miasta w przestrzeń niekoniecznie z tym związaną czyli np. jak tutaj, w galerii handlowej. Sukces kolejnych wystaw, gdzie osoby wybierające się na zakupy żeby przejrzeć nowinki w butikach… nagle zatrzymują się na o wiele dłużej, niż w sklepach i zwiedzają wystawy historyczne, które tak inspirują i pobudzają do poznawania lokalnej historii. To jest dla nas bardzo budujące i świadczy o tym, że lokalna tożsamość nie tylko gdyńska, ale cała pomorska, jest bardzo silna. W planach mamy dalszą współpracę i tak już teraz wiemy, że kolejna wystawa będzie w grudniu poświęcona bohaterom Gdyni… i tu więcej rąbka tajemnicy nie uchylamy.

Jeden z uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni podzielił się z nami swoją opinią i refleksjami o wystawie: - Jest to na pewno fascynujące, że możemy zobaczyć zdjęcia uczniów, można by powiedzieć nawet rówieśników tylko, że 100 lat wcześniej. Widzę duże różnice, były restrykcje w ubiorze, w wyglądzie… wszyscy chłopcy mają krótkie włosy, a dziewczyny długie włosy z warkoczykami. Wszyscy siedzą cicho i mają poważne miny. Widać, że była większa dyscyplina. Dlatego nie jestem do końca pewny, czy chciałbym wrócić do tych czasów. - powiedział Juliusz Orłowski.

To już kolejna, czwarta wspólna ekspozycja Galerii Klif oraz Muzeum Miasta Gdyni . Jej celem było przeniesienie odbiorców do przedwojennej szkoły - świata znanego z babcinych fotografii, skrywającego opowieści o niezwykłych ludziach, mieście i czasie. W codzienną rzeczywistość uczniów oraz nauczycieli, a także historię mody szkolnej lat ubiegłego wieku.

Wychowawczynie z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, klasy pierwszej e1 i e2 o profilu teatralnym:

- Naszym zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, żeby w galerii handlowej pokazywać takie fotografie i generalnie sztukę, ponieważ młodzież zupełnie już zapomina, że galeria etymologicznie służyła do tego, żeby pokazywać sztukę, a nie ubrania więc to jest moim zdaniem super pomysł.

- I szczególnie w tak fajnym okresie kiedy niedawno świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej więc to jest bardzo przyjemne i potrzebne. Ponadto być może ktoś odnalazł dziś swoich bliskich! Wystawa jest przepiękna i nawet sami uczniowie to zauważali. Wpadli na pomysł, że gdy niedługo odbędzie się u nas pasowanie na pierwszoklasistę i pierwszoklasistkę to może zrobimy tego typu stare zdjęcia, może nawet w klimacie mundurkowym. Dlatego bardzo nam się podobał ten klimat, który można powiedzieć, że trochę i nam się udzielił.

- To taki trochę pomysł zmienienia myślenia o galeriach handlowych, że nie jest to już tylko miejsce zakupowe, ale też sposób na spędzenie przyjemnie i mądrze wolnego czasu. A, że Gdynia jest wyjątkowa i otwarta to korzystamy z tego i zapraszamy wszystkich gdynianin, nie tylko już na zakupy. - powiedziała Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif.