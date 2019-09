Galeria Klif w Orłowie dla dzieci: od września rusza Gang Kliffiego. Maskotki będą edukowały najmłodszych

Jak więc zdobyć ulubioną maskotkę z Gangu Kliffiego? Każdy kto zapragnie ją mieć musi osobiście podejść do Galerii Klif po specjalny Paszport Gangu Kliffiego, który jest wydawany w punkcie informacyjnym w galerii Klif na poziomie 0. Do paszportu zbierane są pieczątki, jedna pieczątka to każde wydane 100 zł w sklepach Galerii Kliff. Na naszego ulubionego zwierzaka z Gangu Kliffiego wystarczy uzbierać 5 pieczątek. Uzyskanie kolejnych 3 pieczątek daje możliwość uzyskania jednego z dwóch zestawów zabawkowych ubranek dla naszej maskotki. I to nie byle jakich ubranek, ale jak na galerię Kliff przystało, ubranek modowych! Prosto z pokazów mody przygotowano 2 kolekcję strojów, jesień-zima i wiosna-lato.

Ponadto Galeria Klif zaprasza od wtorku, 10 września na cotygodniowe, godzinne zajęcia dla najmłodszych. W każdym tygodniu szykuje się coś innego! Wszystkie organizowane zajęcia dla dzieci mają charakter otwarty. Na najmłodszych gości czekać będą nie tylko bohaterowie gangu Kliffiego, ale również kolorowe gadżety, m. in. kolorowanki, notesy i naklejki.