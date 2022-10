Gdynia. Kartka z kalendarza (6.10.2015). W Gdyni nadal nielegalnie pobierają opłaty za parkowanie. Będzie pozew zbiorowy przeciwko miastu?

- Po pierwsze, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie znajduje uzasadnienia wobec faktu jego oparcia na nieobowiązującym już stanie prawnym, ponieważ został on wydany przed wejściem w życie rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej - wyliczał mecenas Roman Olszewski. - Po drugie, stanowisko ZDiZ w istocie sprowadza się do tego, że na terenie Gdyni nie obowiązują wspomniane przepisy. Co więcej, przywoływana przez ZDiZ uchwała Rady Miasta Gdyni w hierarchii źródeł prawa nie dominuje nad rozporządzeniem ministra. Po trzecie, ZDiZ w Gdyni nie decyduje o tym, czy jakiś przepis prawa obowiązuje, czy też nie.