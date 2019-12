Arka Gdynia nagrodzona za charakter. Żółto-niebiescy grali w osłabieniu, ale nie dali się pokonać Lechowi Poznań [zdjęcia]

CZYTAJ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich: kiedy i gdzie oglądać?

Tymczasem tuż przed przerwą Arka zaskoczyła gospodarzy bardzo dobrze wyprowadzoną kontrą. Z prawej strony dośrodkował Mateusz Młyński, a piłkę do bramki skierował Fabian Serrarens. Mickey van der Hart próbował wybić futbolówkę, ale uczynił to już zza linii bramkowej. Zresztą i tak z celną dobitką zdążył jeszcze Maciej Jankowski. Żółto-niebiescy zatem niespodziewanie objęli prowadzenie w Poznaniu tuż przed zakończeniem pierwszej połowy.

CZYTAJ TAKŻE: Piękne i seksowne polskie sportsmenki ZDJĘCIA

W drugiej części spotkania drużyna Lecha ruszyła do zdecydowanych ataków i osiągnęła sporą przewagę. Wciąż w bramce dwoił się i troił Steinbors, a w 57 minucie gdynianie znowu mogli zaskoczyć defensywę rywali. Piłkę stracił Jakub Moder, ale Michał Nalepa strzelił minimalnie niecelnie. Wprowadzony w drugiej połowie Joao Amaral szukał okazji do zdobycia gola, ale po jego strzałach dwukrotnie klasę pokazał Steinbors. W 74 minucie Lech dopiął swego. Z rzutu rożnego dośrodkował Jevtić, piłkę w polu karnym zgrał jeszcze Gykjaer, a z bliska do siatki futbolówkę skierował Lubomir Satka. To nakręciło zespół gospodarzy, który natarł z animuszem i koniecznie chciał sięgnąć po komplet punktów. Znowu wykazał się Steinbors, który fantastycznie obronił strzał Jóźwiaka. Jeszcze w doliczonym czasie gry dwie szanse miał Paweł Tomczyk, ale nie potrafił ich wykorzystać. Ostatecznie mecz w Poznaniu zakończył się remisem i choć Arka prowadziła przez większość spotkania, to z jednego punktu musi być zadowolona. W końcu dłużej grała w osłabieniu niż w pełnym składzie. Żółto-niebiescy mogą mówić o dobrej końcówce roku, bo są nad strefą spadkową i nie przegrali czwartwgo meczu pod rząd.

"Lewy" kosmita! Kolejne rekordy Polaka