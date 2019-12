86 lat Dworca Morskiego w Gdyni. Po wybudowaniu gmach był jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie ZDJĘCIA

Podczas wojny budynek został zbombardowany , po czym 70 lat czekał na odzyskanie przedwojennej świetności. Dopiero podczas adaptacji dla potrzeb Muzeum Emigracji odtworzono w pełni jego klasyczną, harmonijną bryłę . Gmach został też dostosowany do potrzeb nowoczesnej instytucji kultury.

Głównym punktem programu był spektakl performatywno-taneczny „7 lekcji geometrii” . Odegrano go w holu Dworca Morskiego. Odbyły się też warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat , prowadzone przez Martę Fass i Kolektyw Twórczy MyWy , a także bezpłatne spacery po Dworcu Morskim , oprowadzanie po wystawie stałej oraz pokaz filmu „Duch Bauhausu" w reżyserii Nielsa Bolbrinkera i Thomasa Tielscha.

Istniejący od ponad 90 lat gdyński port, nierozerwalnie związany z Dworcem Morskim, to nie tylko symbol II Rzeczypospolitej, ale dziś jeden z najważniejszych podmiotów polskiej gospodarki morskiej. Nie wszyscy wiedzą, że to także skupisko cennych modernistycznych zabytków, które - z nielicznymi wyjątkami - do dziś pełnią swoją pierwotną funkcję.

- Fascynujące, jak architektura portowa opowiada historię tego wyjątkowego miejsca. - mówi dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, badaczka architektury gdyńskiego portu. - Port zaplanowano w 1920 roku na niezagospodarowanym odcinku wybrzeża. Trzeba wspomnieć o dalekowzrocznej wizji głównego projektanta i budowniczego gdyńskiego portu, Tadeusza Wendy, który zaplanował harmonijne rozmieszczenie elementów wielofunkcyjnego organizmu portowego. W tym czasie na terenie przyszłej, jednej z największych inwestycji budownictwa cywilnego XX wieku w Europie, nie było nic poza torfowymi łąkami i skromną osadą rybacką.