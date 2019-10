Wspomnień czar. Festiwal Open'er na lotnisku. Tak wyglądała zabawa z udziałem gwiazd w ubiegłych latach ZDJĘCIA

Te siedemnaście już lat koncertów oznacza niezwykłe wspomnienia dla osób, które są z Open'er Festivalem od początku, ale także i dla takich, którzy dołączyli do muzycznego świętowania nieco później. Podczas każdej edycji imprezy działo się naprawdę wiele , co doskonale widać po przejrzeniu galerii naszych zdjęć.

Trudno w to wprost uwierzyć, ale Open'er Festival to widowisko sięgające swoją historią jeszcze 2002 roku. Od 2003 roku koncerty odbywają się w Gdyni , a od 2006 roku przeniesione zostały ze skweru Kościuszki na lotnisko na granicy gdyńskiej dzielnicy Babie Doły i Kosakowa.

Pamiętacie jeszcze wielkie koncerty Kings of Leon, Post Malone, Coldplay, Depeche Mode, Gorillaz, Arctic Monkeys, Prophets of Rage, Wiz Khalifa, Zbigniewa Wodeckiego, Pearl Jam, Skunk Anansie, Massive Attack, Faith No More, Nicka Cave, Jay-Z, Rihanny i wielu innych? Jak wspominacie wielkie deszcze i taplanie się w błocie w 2017, a zwłaszcza w 2012 roku? Tęskniliście już za tłokiem w festiwalowych autobusach, zabawą na plaży w Babich Dołach i niepowtarzalnym klimatem, który zawsze towarzyszy Open'erowi? Jeśli tak, koniecznie musicie zajrzeć do naszej galerii i poczuć przedsmak emocji, które od dziś na Was czekają!