W piłkę ręczną można grać także na piasku! PGNiG Summer Superliga od piątku 26.07.2019 na plaży w Gdyni Śródmieściu

Wracając zaś do piłki ręcznej plażowej, w głównym turnieju gdyńskiej odsłony PGNiG Summer Superligi wystąpi 12 drużyn żeńskich i 10 męskich, w tym wszyscy medaliści z ubiegłego roku.

Zanim to jednak nastąpi, warto wybrać się na gdyńską plażę w Śródmieściu już w ten weekend. Kibice poza dopingowaniem najlepszych w Polsce drużyn w plażowej odmianie piłki ręcznej będą mogli również śledzić zmagania w ramach największych w Polsce regat Volvo Gdynia Sailing Days, a także odwiedzić regatowe miasteczko w gdyńskiej marinie, obejrzeć jachty i porozmawiać z żeglarzami.

Będzie to jednocześnie ostatnia okazja dla klubów w Polsce na wywalczenie miejsca w finałowych zawodach w Darłowie, podczas których wyłonione zostaną mistrzynie i mistrzowie Polski w piłce ręcznej plażowej 2019.

W rywalizacji mężczyzn zobaczymy natomiast aktualnych mistrzów kraju z Piotrkowa, SAS Gdańsk - srebrnych medalistów poprzednich rozgrywek - czy Petrę Płock, w barwach której wystąpi kilku reprezentantów Polski.

W piątek wydarzenie trwało będzie w godz. 12-14. Tego dnia odbędzie się PGNiG Summer Camp, przygotowany z myślą o najmłodszych adeptach plażowego szczypiorniaka. W sobotę o 9 rano ruszy już faza eliminacyjna i potrwa do godziny 20. Dzień później, w niedzielę między 10, a 16 zaplanowano fazę główną, po zakończeniu której rozpocznie się ceremonia wręczenia medali.

Turniej w Gdyni to ostatnia okazja, by zapewnić sobie udział w kończących cały cykl zmaganiach w Darłowie w dniach 2-4 sierpnia. Wystąpi w nich po osiem żeńskich i męskich ekip, które zdobędą najwięcej punktów w klasyfikacji Mistrzostw Polski. To właśnie te drużyny podzielą między siebie medale w tegorocznych rozgrywkach. Dodatkowo turniej w Gdyni wyłoni zdobywców Pucharu Polski, który wywalczą drużyny z największą liczbą punktów w generalnej klasyfikacji.