Przegląd prasy z września 2021 w Gdyni, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2021 w Gdyni: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do Gdyni zawitał portugalski fotograf Carlos Alves z projektem “Dancers and their Cities”. Wykonywał on zdjęcia trzech tancerek na tle najbardziej charakterystycznych symboli miasta.

W Warszawie odbyło się rozdanie nagród dla najlepszych projektów budowlanych w Polsce. „Budowa Roku” to coroczny, prestiżowy przegląd polskiego budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. W tegorocznej edycji we wtorek, 28.09.2021 r. narodzono m.in. sześć inwestycji z Pomorza.