Gdynia w kwiatach! To ładniejsze aranżacje kwiatowe w naszym mieście ZDJĘCIA

W rywalizacji mogli wziąć udział wszyscy gdynianie, którzy poprzez kreowanie najbliższej przestrzeni prywatnej bądź półprywatnej w sposób harmonijny i spójny dodają uroku naszemu miastu.

Swoje aranżacje ze względu na miejsce, w którym się znajdują, zgłaszano w czterech kategoriach: zewnętrzne części budynków jednorodzinnych; zewnętrzne przyziemne części budynków wielorodzinnych (np. parterowe ogródki przydomowe, patio, dziedzińce, drogi dojazdowe itp.); nadziemne części budynków wielorodzinnych (np. balkony, dachy, okna, loggia itp.); zewnętrzne części budynków użytku publicznego.

- To jeden z najdłużej realizowanych gdyńskich konkursów, w którym pasjonaci ogrodnictwa swoimi kwietnymi aranżacjami upiększają miasto i zarażają tym kolejnych gdynian. Sama lubię spędzać czas w ogrodzie i podziwiam wszystkie zgłoszone do konkursu realizacje. Wiem, ile wysiłku i energii pochłaniają działania w ogrodzie czy na tarasie. Tegoroczna edycja zachęcała do prób nawiązania do tzw. dzikiego ogrodu. Te realizacje prezentują się fenomenalnie. Doceniam też zaangażowanie Rad Dzielnic w nagradzanie najlepszych dzielnicowych realizacji – mówiła Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.