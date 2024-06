Przegląd prasy z Gdyni. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.06.2024

Urząd Miasta Gdyni w komunikacie przesłanym do mediów podkreśla, że prezydent Aleksandra Kosiorek, kiedy tylko została poinformowana przez policję o incydencie podczas jednego z przetargów odbywających się w Gdyni, złożyła wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa.

Prasówka 20.06 Gdynia: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co mają wspólnego jelenie z lisami? Najwyraźniej to, że można je spotkać na torach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. PKM opublikowało na profilu swoich mediów społecznościowych nagranie z niecodziennego, nocnego spotkania jelenia z dwoma lisami. I wygląda to naprawdę niebywale, ponieważ zwierzęta są bardziej zaaferowane kamerą niż sobą nawzajem.