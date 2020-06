Powrót Kina Letniego w Orłowie – sprawdź co i kiedy będzie grane

Open'er 2021. Potwierdzono pierwszych artystów festiwalu

Ogłoszono pierwszych artystów, którzy wystąpią podczas Open’er Festival 2021 w Gdyni. To Thom Yorke, The Chemical Brothers, Seasick Steve i FKA twigs oraz Twenty One Pilot. Tegoroczny festiwal nie odbędzie się z powodu epidemii koronawirusa.