PEWiK wysyła SMS-y mieszkańcom Gdyni, Wejherowa, Rumi, Redy i Kosakowa, sygnalizując przerwy w dostawie wody

Od początku roku 2019 wysłano już ponad 1400 powiadomień. Darmowe komunikaty są dostępne dla osób posiadających umowę z PEWIK, jak i dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, zarządzanych przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe . Komunikaty wysyłane są przez cały tydzień w godzinach od 7 do 22. Jak dotychczas z usługi korzysta 320 użytkowników, jednak nie wiadomo z jakiej miejscowości pochodzą.

- To bardzo przydatna funkcja - mówi pani Wanda z Obłuża. - Dotychczas informacje o awariach i przerwach w dostawie wody wywieszane były zazwyczaj standardowo na klatkach schodowych. można było ich jednak nie zauważyć, ktoś złośliwy mógł też zerwać kartkę. Tymczasem do braku wody w kranie ja przynajmniej lubię się przygotować. Nie przepadam za wyprawami do beczkowozu. Dlatego kupuję wtedy więcej wody mineralnej w butelkach i jestem zabezpieczona. Wydaje mi się, że śladem PEWiK mogliby pójść także dostawcy innych mediów, np. prądu i ogrzewania, informując o przestojach.