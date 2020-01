Młodzież z całego świata zaczyna rywalizacje w konkursie prawniczym ZDJĘCIA

Gdynię reprezentować będą uczniowie w składzie: Diana Babicka, Kornelia Subbotko, Wiktoria Lisińska, Miłosz Berent, Maciej Kochański, Beniamin Podborączyński, Jakub Ochmański i Michał Ratajczyk.

- Bardzo się cieszymy, mogąc wesprzeć gdyńską młodzież w tym konkursie. To zdolni, młodzi ludzie z klasy o profilu prawniczym, z których wielu ma autentyczne predyspozycje, by w przyszłości zostać z dobrymi, kochającymi swoją profesję prawnikami. Pomogliśmy im się przygotować w zakresie przepisów prawa, branżowego, angielskiego języka, ale to głównie ich entuzjazm, odwaga i chęć rywalizacji są atutem nr 1 w tym konkursie. Taka postawa to bardzo dobry prognostyk przed przyszłymi, prawdziwymi wystąpieniami na sali sądowej - mówi radca prawny Anna Bufnal z gdyńskiej kancelarii.