Komisariat na Chwarznie oficjalnie otwarty ZDJĘCIA

Pierwszy dyżurny policjant na Chwarznie zaczął dzisiaj swoją pracę. Inwestycja przy ul. Staniszewskiego to dwa budynki, Jeden z nich to komisariat z piwnicą i trzema kondygnacjami. Drugi to parterowy budynek z częścią garażową, przeznaczony dla przewodników psów.

To skok jakościowy dla policjantów, ale też dla mieszkańców - mówił nadinsp. Dariusz Augustyniak, pierwszy zastępca komendanta głównego policji. - Budynek policji to wizytówka państwa. W ostatnim czasie inwestycji w polskiej policji jest bardzo dużo. Tylko w tym roku oddamy do użytku 116 obiektów policyjnych. Najważniejsze jest to, że skutecznie wydajemy środki finansowe, w tym roku to ponad 400 mln złotych na inwestycje, żadna z nich nie jest zagrożona.

Nowy obiekt zajmuje powierzchnię ponad 1,4 tysiąca metrów kwadratowych. W głównym budynku znajdują się m.in. hall, recepcja, pokój przyjęć interesantów oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sąsiaduje z nim parking, mogący pomieścić 13 aut. Są ponadto szatnie z węzłami sanitarnymi, siłownia, pokoje biurowe, pokój przesłuchań ofiar i świadków, a także osób zatrzymanych, pomieszczenie depozytowe, sala odpraw z dyżurką i pokojem socjalnym, podręczny magazyn uzbrojenia oraz pomieszczenia do pobierania lub zdania broni.