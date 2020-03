Gdyńskie lotnisko bez lotów pasażerskich, miasto stawia na General Aviation

Gmina Miasta Gdyni, czyli dysponent infrastruktury lotniska wyłoni w przetargu operatora lotniska, który będzie musiał dostosować infrastrukturę lotniska do nowych funkcji i nim zarządzać. Miasto przewiduje również prowadzenie tam działalności uzupełniającej: sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, a także wynajem przestrzeni biurowych.

- Z analiz jasno wynika, że to właśnie optymalne warunki do prowadzenia działalności w zakresie GA i organizacji innych wydarzeń, które mogą się odbywać na lotnisku, stanowią naszą przewagę konkurencyjną - zaznacza Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Sukces portu lotniczego w Gdańsku, który ogromnie nas cieszy, zarazem utrudnia operacje z obszaru lotnictwa ogólnego – choćby ze względu na duże natężenie ruchu komercyjnego. To naturalna prawidłowość, występująca na całym świecie. Tych problemów nie ma i nie będzie w Gdyni, gdzie ruch lotniczy ogranicza się niemal wyłącznie do operacji wojskowych. Zarówno obecna, jak i prognozowana liczba lotów wojskowych, odbywanych na tym lotnisku, nie powinna stanowić problemu dla przewidywanej działalności cywilnej, w tym lotów turystycznych, biznesowych, szkoleniowych oraz eventów lotniczych.