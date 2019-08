Gdyński wspomnień czar. Tak wyglądały pokazy lotnicze w Gdyni w ubiegłych latach. Wszystko zaczęło się już w 2014 roku! ZDJĘCIA

Już dziś wieczorem nad plażą miejską w Śródmieściu rozpoczynają się pokazy lotnicze Lotos Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow. To już kolejny raz, kiedy podniebne akrobacje zawitają do naszego miasta. Pamiętacie może ich poprzednie edycje? Jeśli nie, to dziś przybliżamy Wam ich historię.

Pierwsza edycja podniebnych wyścigów pod nazwą Red Bull Air Race odbyła się w w 2014 roku nad bulwarem Nadmorskim i plażą. Tor lotniczych zawodów wyznaczony został nad wodami zatoki, a strefy kibica na przeciwko niego. W ciągu trzech dni podniebne popisy oklaskiwało ponad 900 tys. osób! Ciągłe deszcze oraz lekkie burze, które towarzyszyły widowisku, nie przeszkodziły w dobrej zabawie kibicom, którzy zjechali się do Gdyni z całego świata. Jak poinformowała policja, mimo tak wysokiej frekwencji całe wydarzenie przebiegło w spokoju. Bezpieczeństwa uczestników Red Bull Air Race strzegło około 2 tys. osób, w tym ochroniarzy, medyków, wolontariuszy oraz policjantów. Zobacz także: Gdyński wspomnień czar. Pamiętacie miasto sprzed dziesięciu lat? Sporo się wtedy działo! Po udanych mistrzostwach Red Bull Air Race w 2014 roku, do Gdyni wróciły pokazy lotnicze, ale tym razem w nieco odmienionej wersji. Rok 2017 kolejny raz przyciągnął na plażę i bulwar Nadmorski mnóstwo kibiców i miłośników lotnictwa. Tym razem organizatorem AeroBaltic był nie Red Bull, lecz Aeropact- firma która odpowiadała już wcześniej za tego typu widowiska m.in. w Poznaniu oraz w Toruniu. Wstęp na pokazy był ponownie bezpłatny, dzięki czemu każdy mieszkaniec Gdyni, lub turysta, mógł przyjść pod wieczór na plażę i zachwycać się pirotechnicznymi pokazami lotniczymi. Impreza trwała dwa dni, od 11 do 12 sierpnia. Każdy z nich oznaczał aż 6 godzin pokazów. Na imprezie pojawiły się takie drużyny akrobacyjne jak: AeroSparx z Wielkiej Brytanii, czyli ekipa wykonująca pokazy lotnicze dla królowej Elżbiety II, reprezentacja łotewskiej Baltic Bees latająca na odrzutowcach L-39C Albatros oraz wiele innych zespołów z Niemiec, czy też z Czech. Natomiast Polskę reprezentowały między innymi samoloty fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. Zobacz także: Gdyński wspomnień czar. Stocznia Nauta, Stocznia Gdynia, Stocznia Crist. Jak to dawniej w zakładach przemysłowych w mieście bywało Od ubiegłego roku Gdynia Aerobaltic Show przeniósł swoją główną lokalizację na znane wszystkim uczestnikom muzycznego festiwalu Opener lotnisko na granicy Kosakowa i Babich Dołów. Nastąpiły też inne zmiany. Od zeszłego roku każdy z nas może podziwiać nie tylko wspaniałe akrobacje oraz pokazy pirotechniczne, lecz także obejrzeć ogromną kolekcję legendarnych samolotów. Na lotnisku na Babich Dołach pojawiły się w 2018 roku m.in. takie maszyny jak: Douglas DC-3C (C-47), Mig-29, Saab J32 Lansen, Saab J35 Draken, PZL Iskra, Yak-3u R2000, Hawker Hunter, czy też Saab 105. Tym razem aby obejrzeć wszystkie atrakcje podczas dnia trzeba było zapłacić 15 zł za bilet wstępu. Natomiast dla bardziej wytrwałych widzów nocne pokazy pirotechniczne odbywały się na plaży miejskiej w Gdyni całkowicie bezpłatnie. Zobacz także: Gdyński wspomnień czar. Studniówka musi być huczna i trwać do białego rana. Zobacz, jak wyglądały zabawy maturzystów Tegoroczna edycja Lotos Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow ponownie odbędzie się w dwóch lokalizacjach. Przez pierwsze dni trwania imprezy 16 i 17 sierpnia, będziemy mogli śledzić bezpłatnie podniebne akrobacje nad zatoką na plaży miejskiej w Gdyni i Śródmieściu w godz. 19.30-22.30. Natomiast biletowana część pokazów odbędzie się na lotnisku na granicy Gdyni i Kosakowa w dniach 17-18 sierpnia w godz. 10-17. Zobaczyć będziemy mogli klasyki lotnictwa, a także przekonać się dla przykładu, co potrafią piloci United States Air Forces wraz ze statkiem powietrznym „C-130H Hercules”. polecane: Flesz - Co piąta transakcja będzie wymagać użycia PIN-u Wideo