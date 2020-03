Gdyńscy uczniowie od ponad tygodnia uczą się zdalnie. Uruchomiono też e-pokój nauczycielski

Funkcjonowanie placówek oświatowych ograniczone zostało 12 marca. Od 16 marca są już całkowicie zamknięte. Nauczanie z konieczności odbywa się na odległość.

- Gdyńskie szkoły na przestrzeni ostatnich dni płynnie przeszły w tryb nauki zdalnej, wykorzystując wcześniej posiadane narzędzia, jaki i błyskawicznie pozyskując nowe - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni zajmujący się edukacją.

Od początku ograniczonej pracy szkół, na stronie edukacja.gdynia.pl działa e-pokój nauczycielski. Regularnie dodawane są tam materiały dydaktyczne. Wszyscy nauczyciele mogą je wykorzystać w pracy. Jak to natomiast wygląda w praktyce?

- Codziennie o konkretnej godzinie dzieci zasiadają z telefonem lub laptopem przed oczami, ale też książkami, zeszytem i wszystkim, co danego dnia mają mieć przygotowane - mówi nauczycielka z jednej z gdyńskich szkół. - Pracujemy jak w klasie. Widzę, kto ogląda transmisję, a przez to jest „obecny”. Mogę to zanotować. Czytam im czytanki, które oni widzą na swoich ekranach, słuchają i sprawdzają u siebie. Potem wykonujemy zadania, a w komentarzach uczniowie udzielają odpowiedzi na zadawane pytania. Prowadzimy również zajęcia z muzyki, bo słyszą piosenki z płyty, którą włączam u siebie. No i oczywiście razem śpiewamy. Plastykę podaję z konieczności w formie wykładu i pokazu na kanale youtube. W-f prowadzimy stosując gimnastyczną ruletkę, którą znalazłam w internecie.