Co przygotowała Biblioteka Gdynia po świętach? Sprawdź kolejne propozycję akcji "Domowa Biblioteka"

Domowa Biblioteka

Pracownicy Biblioteki Gdynia przygotowali cykl inspiracji czytelniczych. Codziennie będę zamieszczać na profilu na Facebooku odnośniki do darmowych ebooków, audiobooków, podcastów i innych materiałów literackich.

Dzisiejszego dnia Biblioteka Gdynia przygotowała specjalną propozycję:

"W środowym odcinku z cyklu #domowabiblioteka mamy dla Was:

Bajka o tajemniczych koronach dla niesłyszących dzieci. Ma pomóc najmłodszym pomóc zrozumieć czas epidemii:

"Pewnego razu w dżungli" - słuchowisko dla dzieci i dorosłych od Monika Czoik - Nowicka : Autorka wierszy i bajek dla dzieci:

Nostalgiczny dokument o naszym mieście w reż. Jerzego Radosa pt.: "Gdynia. Moje miasto":

Konkurs SGH Warsaw School of Economics na pamiętniki: "Życie codzienne w czasach koronawirusa":

#zostańwdomu i rzuć sobie Picassem - zabawa plastyczna dla całej rodziny:

#domowabiblioteka to cykl inspiracji czytelniczych (i nie tylko) przygotowanych przez pracowników Biblioteki Gdynia. Codziennie zamieszczamy na naszym profilu FB odnośniki do ebooków, audiobooków, podcastów i innych materiałów literackich. Razem przetrwamy trudny czas!

