Gdyńska kultura łączy siły - oferta kulturalna od 8 do 13 czerwca

„Gdyńska kultura łączy siły”

To połączenie sił różnych instytucji miejskich, które do przekazu wykorzystują nowe technologie. W związku z pandemią i zamknięciem miejskich placówek kulturalnych, Gdynia we współpracy z gdyńskimi instytucjami przygotowała specjalną ofertę kulturalną, która regularnie jest dostępna online. Od 16 marca gdyńska kultura zagościła w naszych domach w formie streamingu w sieci.

Wydział Kultury we współpracy z gdyńskimi instytucjami, fundacjami i animatorami przygotował dedykowaną ofertę kulturalną dostępną online, pod hasłem „Kultura łączy siły”.

Wśród propozycji na dziś każdy znajdzie w programie coś dla siebie:

8.O6 / PN / KINO

/ 17.OO / „Bajkowa Ferajna na tropie" / „Ciocia Klara w opałach"

Bajkowa Ferajna na tropie to detektywistyczna historia o tajemniczym zaginięciu Księcia Papusza. Przy okazji wspólnych poszukiwań zaginionego Księcia w kolejnych odcinkach dowiemy się wielu ciekawych rzeczy o świecie zwierząt.

W pierwszym odcinku serialu teatralnego pod niepokojącym tytułem „Ciocia Klara w opałach" poznajemy głównych bohaterów tej opowieści oraz tajemnicze okoliczności zaginięcia Księcia Papusza.

„Bajkowa Ferajna na tropie" to teatralny serial, w którym występują bohaterowie bajek, które do tej pory dla Was zagraliśmy: „Książę Papusz i jego przyjaciele", „Opowiedział Dzięcioł Sowie", „Szkolne przygody Tosi i Plastusia", „Kajtuś czarodziej".

Sam serial jest inspiracją dla całych rodzin do zrobienia filmu, przedstawienia medialnego w warunkach domowych.

Realizacja: Fundacja Teatru Czwarte Miasto