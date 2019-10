CLJ U-18. Arka Gdynia nie dała rady Koronie Kielce. Goście trzykrotnie zaatakowali skutecznie [zdjęcia]

Arka bardzo chciała ograć u siebie Koronę i dołączyć do ligowej czołówki. Gdynianie zdawali sobie jednak sprawę z tego, że rywal jest wymagający i o sukces łatwo nie będzie. Kielczanie od początku spotkanie starali się zaskoczyć defensywę gospodarzy i to w końcu im się udało. Zdobyli gola, ale długo nim się nie cieszyli, bowiem sędzia dopatrzył się pozycji spalonej i tej bramki nie uznał. Kilka minut później podobna sytuacja miała miejsce po drugiej stronie boiska. Tym razem to żółto-niebiescy przeprowadzili akcję, którą zakończyli celnym strzałem do bramki rywali. Jednak i w tym przypadku sędzia odgwizdał pozycję spaloną i nie uznał tego gola. Mecz był rozgrywany w dobrym tempie i mógł się podobać. Nieco lepsze wrażenie sprawiali goście z Kielc i swoją przewagę udokumentowali jeszcze w pierwszej połowie tego spotkania. W 37 minucie pięknego gola dla Korony strzelił Jakub Konstantyn. Zawodnik gości oddał świetny strzał z 25 metrów i trafił idealnie w "okienko" bramki gospodarzy i to jednobramkowe prowadzenie goście utrzymali go końca pierwszej połowy.