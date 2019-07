Szykują się spore, pływackie emocje. Gdynia Baltic Challenge by AquaWave w Gdyni!

Trwają już zapisy do drugiej edycji zawodów Gdynia Baltic Challenge by AquaWave. Wyścig pływacki odbędzie się 1 września i warto się spieszyć ze zgłoszeniami do niego, bowiem liczba miejsc jest ograniczona.

W zawodach, które stanowić będą jednocześnie oficjalne zakończenie lata w Gdyni, wystartować może 1 września na głównym, trzykilometrowym dystansie 250 osób. Data wydarzenia nie jest przypadkowa także dlatego, że zbiega się nie tylko z końcem wakacji i powrotem do szkół, ale także jest symboliczna dla ambasadora Gdynia Baltic Challenge by AquaWave Sebastiana Karasia. Ten znakomity pływak długodystansowy i triathlonista dokładnie 1 września 2017 roku przepłynął wpław sto kilometrów na Morzu Bałtyckim. Cała zabawa, obudowana wydarzeniami towarzyszącymi, rozpocznie się o godz. 9. Start podobnie, jak w ubiegłorocznej edycji, zlokalizowany będzie w rejonie plaży w Śródmieściu. Zawodnicy oprócz głównego, trzykilometrowego dystansu będą mieli do pokonania kilka krótszych. Kto więc nie czuje się na siłach, aby pokonać w wodzie trzy tysiące metrów, to na pewno znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. - W tym roku podzieliliśmy rywalizację na wyścig z pianką i bez niej - mówi Urszula Wieczorek, organizatorka zawodów. - Prowadzone będą dwie oddzielne klasyfikacje dla amatorów i bardziej zaawansowanych pływaków. Trasa najdłuższego z wyścigów wyznaczona będzie wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego. Dzięki temu kibice będą mogli dokładnie przyjrzeć się ciekawej rywalizacji, a zawodnicy będą zapewne zagrzewani do walki przez rodzinę, przyjaciół i znajomych. Organizator zapewnia pakiety startowe oraz profesjonalny sprzęt asekuracyjny, obsługiwany przez wykwalifikowanych ratowników. - Będzie też wyznaczona strefa relaksu i masażu - mówi Urszula Wieczorek. - Każdy z uczestników otrzyma stylizowany, pamiątkowy medal z autografem Sebastiana Karasia. Organizatorami wydarzenia są: Agencja Promocji Sportu Urszula Wieczorek oraz Akademia Pływania Sebastiana Karasia. Tegoroczna edycja odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Zapisy są dostępne na stronie gdyniabalticchallenge.pl, na której także można wybrać dystans i kategorię wiekową. W zawodach startować mogą tradycyjnie dzieci, dla których przygotowano 50 pakietów i prowadzona będzie w ich przypadku odrębna klasyfikacja. Do wyboru są dystanse już od 200 metrów, a wpisowe w zależności od wyścigu, do którego się zgłosimy, wynosi od 40 do 90 zł.