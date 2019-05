Gran Fondo Gdynia już w niedzielę. Na starcie kolarskich zawodów pojawi się niemal 1200 zawodników z 20 krajów (program)

Zapowiada się zakręcona niedziela (2 czerwca) w Gdyni. A wszystko za sprawą popularnej serii wyścigów kolarski Gran Fondo. Zawodnicy będą startować w dwóch formułach: krótszej Medio Fondo rozgrywanej na dystansie 80 km oraz długiej Gran Fondo na odcinku o długości 134 km. Trasy wyścigu zostały poprowadzone po malowniczych, kaszubskich drogach Pomorza Gdańskiego, znanych kolarzom z pierwszej edycji, a start i meta zawodów są zlokalizowane na Skwerze Kościuszki w Gdyni. W imprezie wezmą udział kolarze z 20 krajów m.in. Szwecji, Rosji i Niemiec.

- Mogę z dumą powiedzieć, że wyścig Gran Fondo Gdynia, został doceniony przez środowisko kolarskie. W tym roku odnotowaliśmy prawie 4-krotny wzrost liczby uczestników w stosunku do ubiegłorocznej edycji, co dobrze rokuje na przyszłość. Silna obecność zawodników z zagranicy upewnia nas, że rozwijamy się w dobrym kierunku – komentuje Michał Drelich, dyrektor wyścigu.

Kolarskie emocje udzielą się również najmłodszym entuzjastom dwóch kółek. W sobotę odbędzie się impreza towarzysząca Gran Fondo Kids. Zawody adresowane do dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Młodzi kolarze zmierzą się na dystansach od 800 do 3200 m. Zawody zostaną rozegrane w trakcie wyścigu dorosłych uczestników - od godz. 8.30 do 9.30. Osoby zainteresowane startem w wyścigu Gran Fondo Gdynia, jak i towarzyszącej mu imprezie Gran Fondo Kids mogą się zarejestrować w sobotę od godziny 12 do 19 w biurze zawodów, zlokalizowanym na Skwerze Kościuszki w Gdyni.