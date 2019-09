"Zatrutka” czyli jak Gdynia stała się idealnym miejscem na thriller. Do wygrania najnowsza książka Ewy Przydrygi KONKURS

Te pytania wkrótce będzie musiał zadać sobie Piotr, mąż cierpiącej na depresję poporodową Anny. Kobieta pewnego dnia wychodzi na spacer, z którego nie wraca, a znalezione na plaży rzeczy jasno sugerują, że popełniła samobójstwo. Piotr nie przyjmuje jednak tej wersji zdarzeń do wiadomości. Tym bardziej że w materacu ich wspólnego łóżka znajduje netbook – dowód na to, że Ania nigdy nie była tą, za którą ją uważał. Zarówno w trakcie ich małżeństwa, jak i przed nim, prowadziła sekretne życie jako liderka czarnego teatru. Coraz więcej wskazuje też, że Ania miała związek z tragiczną śmiercią koleżanki. Czasem granica między byciem ofiarą a sprawcą jest cieńsza, niż mogłoby się wydawać... „

„ Wydaje ci się, że doskonale znasz osobę, z którą dzielisz życie? A co by było, gdyby nagle okazało się, że w jej życiorysie pełno jest tajemniczych epizodów, o których nie miałeś pojęcia?

Miejsca, które „spotkamy” w książce to: Orłowo, Babie Doły, Oksywie, Grabówek, Torpedownia, Osada Rybacka i gdyńskie plaże.

Choć Gdynia staje się bohaterką mrocznej powieści, to wielokrotnie autorka przedstawia ją jako wyjątkowe i szczęśliwe miasto.

Pozycję tą poleca Sarsa :

„ Fascynujący thriller. Mroczna, pełna moralnych dylematów historia Anki uzależnia i boli niemal fizycznie. Polecam – Sarsa”

"Zatrutka" Ewy Przydrygi dostępna jest już w sprzedaży.

Zatrutka - zwiastun książki

Już 4 października o godz.18 odbędzie się spotkanie z autorką w bibliotece Manhattan w Centrum Handlowym Manhattan w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 82. Wstęp jest bezpłatny.

Tymczasem wspólnie z autorką przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Mamy do rozdania trzy egzemplarze najnowszej książki Ewy Przydrygi "Zatrutka". Jak ją zdobyć? Wystarczy, że do końca września napiszcie na adres e-mail: oliwia.sarnowska@polskapress.pl, jak rozumiecie słowo "zatrutka". Puśćcie wodze fantazji i podzielcie się z nami swoimi interpretacjami. Wybierzemy naszym zdaniem najciekawsze odpowiedzi i skontaktujemy się z ich autorami.