Widzialne, niewiedzialne. Fotografie Tadeusza Wańskiego – Archiwum cyfrowe Gdynia w sieci

Tadeusza Wański należy do czołowych reprezentantów polskiej fotografiki, a dokładnie jeden z najwybitniejszych przedstawicieli piktorializmu. Czym był piktorializm? Opowiedział nam Muzeum Miasta Gdyni:

„Piktorializm był modyfikowanym ręcznie przez autora kadrem, nawiązującym do impresjonistycznej idei uchwycenia chwili. Popularność piktorializmu trwała przez cały okres międzywojenny, a nawet utrzymała się po II wojnie światowej, co stanowiło fenomen na skalę europejską. Były to działania konsekwentnie skupione na programowym nawiązaniu do estetyki malarskiej czy graficznej oraz psychologizacji, wieloznaczności i głębi w ujęciu postaci oraz rozległych perspektywach, otwartych przestrzeniach, monumentalizmie i bujności form krajobrazowych.”