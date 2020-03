Tysiące mieszkańców Trójmiasta gotowych nieść pomoc dla seniorów i osób walczących z koronawirusem

Założona trzy dni temu grupa ciągle rośnie i obecnie ma prawie 10 tysięcy członków. Dzięki niej mieszkańcy mogą dotrzeć do osób, które się izolują, przebywają pod kwarantanną lub są seniorami. Założycielka grupy przyznaje, że nie spodziewała się takiego odzewu wśród mieszkańców Trójmiasta.

- Pomysł jest zupełnie nieoryginalny - mówi Olga Pajewska, pomysłodawczyni akcji oraz prezes Fundacji Młodorośli. - Przeczytałam artykuł o grupie ogólnopolskiej i zobaczyłam, że zachęcają do zakładania grup lokalnych. Wiemy, że wielu seniorów korzysta z Facebooka, ale dla tych, którzy nie potrafią z niego korzystać prowadzimy infolinię i staramy się dotrzeć do nich za pomocą materiałów informacyjnych. Liczba osób w to zaangażowanych to fantastyczna wiadomość. Pokazuje nam, że ludzie są z natury dobrzy i to dobro chcą tworzyć i przekazywać dalej. To bardzo pocieszające w obecnych czasach