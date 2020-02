Tragiczny koniec poszukiwań zaginionego 78-latka z Gdyni. Mężczyzna został znaleziony w lesie, jednak wyziębiony zmarł w szpitalu

Mężczyzna cierpiący na zaniki pamięci zaginął w piątek w okolicach skrzyżowania ul. Rolniczej, Małokackiej i II Morskiego Pułku Strzelców na Witominie. Opiekunce miał powiedzieć, że idzie skorzystać z toalety. Kiedy nie wracał, rodzina postanowiła zawiadomić policję. Stało się to w piątek wieczorem. Policjanci przeszukali teren w okolicach, gdzie ostatni raz widziano 78-latka. Przeglądnęli zapisy kamer monitoringu. Mężczyzna został też zarejestrowany jako zaginiony w systemie informatycznym policji. Powiadomione zostały szpitale, noclegownie i inne instytucje, w których mógł przebywać 78-latek.

- Stosowaliśmy się do wszystkich procedur, jakie obowiązują w takim przypadku - zapewnia aspirant sztabowy Jarosław Biały, naczelnik wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Niestety, mężczyznę odnaleziono dopiero w niedzielę, po dwóch dniach. Przebywał kilometrów od miejsca zaginięcia, w lesie na Karwinach. Był wychłodzony i trudno było z nim nawiązać kontakt. Funkcjonariusze okryli 78-latka specjalną folią, a kiedy zorientowali się, że jego stan mimo tego pogarsza się, przystąpili do reanimacji. Wezwane pogotowie ratunkowe przewiozło mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator. Nie stwierdzono jednak, aby do śmieci mężczyzny mógł się ktoś przyczynić. Zgon zdaniem biegłego lekarza nastąpił z przyczyn naturalnych, więc ciało wydano rodzinie.