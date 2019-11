Rugbiści oraz szkoleniowcy Arki przeprowadzili trening otwarty dla wszystkich ZDJĘCIA

Organizowana przez Fundacje „Gdyński Most Nadziei” kampania skierowana jest do młodych mężczyzn, w wieku 17 – 35 lat, czyli do grupy najwyższego ryzyka. Jak donosi Krajowy Rejestr Nowotworów w Polsce ok. 25% nowotworów u młodych mężczyzn to właśnie rak jądra. Kampania powstała w odpowiedzi na niski poziom wiedzy w społeczeństwie o tym rodzaju nowotworu, a jej głównym celem jest podwyższenie świadomości społecznej na temat tego, jak ważne jest comiesięczne samobadanie jąder w celu wykrycia ewentualnych zmian chorobowych.