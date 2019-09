Rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej zaprojektowane wnętrza w Gdyni. Wśród nagrodzonych i nominowanych lokale gastronomiczne oraz hotel

Nominowani:

• Feed My Soul Bistro

• Honolulu Wise Food

• Willa Wincent

• Restauracja Moje Miasto

• Szmaragdowa Cafe

• Umi Ramen

Decyzją jury nagroda główna przypadła hotelowi Willa Wincent, projektu Macieja Ryniewicza i Rafała Kaletowskiego. Willa Wincent ma około 90 lat i pełniła niegdyś funkcję nadmorskiego ośrodka wypoczynkowego. Jest to obiekt zabytkowy o wyjątkowej aranżacji.

Decyzją jury w składzie:

Paulina Kisiel, PPNT Gdynia | Centrum Designu

Monika Potorska, Potorska Studio

Jacek Piątek, plastyk miejski Urzędu Miasta Gdyni

Michał Malinowski, właściciel Dryft, zwycięzca edycji 2018

Swoją decyzję jury uzasadnia na oficjalnej stronie Gdynia Design Days:

„Jury jednogłośnie przyznało nagrodę Willi Wincent. Zebrani docenili wiele aspektów miejsca, w tym świadomość inwestorów w tworzeniu oferty i konsekwencję w podejściu do procesu projektowego i współpracy z projektantami. Obiekt, to zabytkowa, 90-letnia willa, która niegdyś spełniała funkcję ośrodka wypoczynkowego. Odtwarzając jego funkcję i przywołując ówczesny styl, projektanci bardzo subtelnie nawiązali do tradycji, jednocześnie wpisując się we współczesne estetyczne kierunki projektowe. Klimat wnętrz odpowiada funkcji przestrzeni, kolorystyka i formy są zbalansowane, co sprzyja aurze spokoju i odpoczynku. Zwrócono uwagę na wysoką jakość materiałów, dbałość o detale i rozwiązania nawiązujące do stylistyki modernizmu. Miejsce uznano za miastotwórcze, mogące stanowić wizytówkę miasta. Wykorzystanie potencjału budynku zlokalizowanego w dzielnicy nieturystycznej, pozytywnie wpływa na zrównoważone tworzenie przestrzeni dostępnych w Gdyni. Co więcej, konsekwencja w działaniu inwestorów widoczna jest także w komunikacji aparthotelu. Willa Wincent opowiada nie tylko o sobie, ale i całym mieście, i jego niezwykłych miejscach.”