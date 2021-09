Rekordowy sezon gdyńskich pszczół na dachu Urzędu Miasta. W ciągu kilku miesięcy udało im się wyprodukować 210 litrów miodu!

Przypomnijmy, że w szczycie sezonu na dachu Urzędu Miasta w Gdyni mieszka nawet od 50 tysięcy do 100 tysięcy pszczół z rasy Buckfast. Już pierwsze miodobranie, które odbyło się w czerwcu, pokazało, że będzie to rekordowy rok. Zebrano wtedy ponad 50 litrów miodu. W ciągu całego sezonu gdyńskie pszczoły wyprodukowały około 210 litrów miodu.

– To znakomity wynik pszczelich rodzin zamieszkujących urzędową pasiekę. Cieszy nie tylko otrzymany miód, ale przede wszystkim dobre zdrowie żyjących tu pszczół. Okoliczne tereny zielone, jak chociażby odnowiony Park Centralny, zapewniają im bogaty wybór kwiatów, krzewów i drzew. Wyprodukowany miód stanowi więc różnorodną mieszankę. Dzięki analizie dowiedzieliśmy się, znajdują się w nim m.in. pyłki klonu, śliwy, jabłoni, wierzby czy kasztanowca. Co ważniejsze – badania nie wykazały, by miód zawierał metale ciężkie. Można więc z czystym sumieniem powiedzieć, że gdyński miód jest nie tylko smaczny, ale też bardzo zdrowy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.