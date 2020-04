PG wyprodukowała 300 przyłbic dla szpitala w Gdyni

I dodaje: – Jakkolwiek, konstrukcje przyłbic z takich drukarek mogą być bardziej zaawansowane technologicznie oraz trwalsze, to jednak czas potrzebny na wyprodukowanie jednego z elementów przyłbicy to nierzadko kilka godzin. Jeśli nasze przyłbice się sprawdzą, będziemy produkować kolejne i przekazywać je kolejnym szpitalom.

Przyłbice, których w ostatnich dniach udało się wyprodukować ok. 300 szt., składają się m.in. ze specjalnej folii służącej wcześniej do nadruków (i używanej przy prezentacjach na wykładach dla studentów), elastycznej gumy oraz gumowej gąbki na rancie (podnoszącej komfort noszenia przyłbicy), a także aluminiowo-skórzanych profili i warstwy ochronnej przy zszywkach (chroniącej czoło użytkownika przed zadrapaniami).

Tego samego dnia przy gdyńskiej placówce powstało sfinansowane przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha centrum testowe COVID-19, w którym badanie na obecność koronawirusa wykonuje się kierowcom zakwalifikowanym wcześniej telefonicznie do badania. Do pobierania wymazu nie muszą nawet wychodzić z samochodu.

Politechnika pomaga wielotorowo

To nie pierwsza forma pomocy ze strony społeczności akademickiej PG dla medyków z trójmiejskich szpitali. Na początku marca przy głównym wejściu do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku stanęło specjalistyczne stanowisko do zdalnego pomiaru temperatury wszystkich osób wchodzących do budynku. Dzięki temu medycy mogą łatwiej wychwycić osoby o podwyższej temperaturze ciała, a więc potencjalnie zakażone koronawirusem. Jak wynika z badań gorączka występuje u 94 proc. osób zakażonych wirusem SARS Cov-2.