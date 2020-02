Open’er Festival 2020. Nowe ogłoszenia - kto wystąpi? RÜFÜS DU SOL, Angel Olsen, Seasick Steve, Flohio, Inhaler, Sea Girls i BANKS

Ogłoszono kolejnych nowych artystów, którzy wystąpią podczas Open’er Festival 2020. W pierwszej kolejności podano, że wystąpią: The Chemical Brothers i Playboi Carti. Kilkadziesiąt minut później pojawił się kolejny artysta: YUNGBLUD. I kiedy wszyscy sądzili, że to już koniec ogłoszeń – po południu do line-upu Open’er Festival 2020 dołączono jeszcze siedmioro artystów! Zdradzono, że w Gdyni Kosakowie wystąpią także: Angel Olsen, RÜFÜS DU SOL, Seasick Steve, Flohio, Inhaler i Sea Girls oraz... BANKS!