Nowy buspas wzdłuż ul. Wielkopolskiej ma ograniczyć korki i usprawnić ruch. Pasażerowie komunikacji miejskiej cieszą się ZDJĘCIA

Realizacja tej inwestycji kosztowała ponad milion złotych. Buspas wytyczono na fragmencie jezdni w stronę gdyńskich dzielnic Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack oraz sąsiedniego Chwaszczyna. Rozpoczyna się od wysokości przystanku przy ul. Lidzkiej i skrzyżowania z ul. Grażyny, wiedzie do zbiegu ul. Wielkopolskiej z ul. Racławicką. Co istotne, jest to już od lat najbardziej zakorkowany fragment drogi dojazdowej ze Śródmieścia na Karwiny i Dąbrowę.

- Dlatego buspas w tym miejscu był bardzo potrzebny, bo skróci czas dojazdu autobusów i trolejbusów - mówi Mateusz Pik, mieszkaniec Dąbrowy.

Kolejne buspasy wzdłuż ul. Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej powstać mają wraz z budową węzła przy stacji PKM Karwiny. Inwestycja ta się jednak opóźnia.