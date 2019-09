Market w miejsce zieleni i polany przy obwodnicy na Karwinach. Mieszkańcy protestują. Urzędnicy tłumaczą, że zieleń nie ucierpi ZDJĘCIA

Ewentualność wzniesienia kolejnego obiektu handlowego w okolicy zakłada projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części dzielnicy. Dokument był już wyłożony do publicznego wglądu. Swoje wątpliwości mieszkańcy mogli też zgłosić na spotkaniu zorganizowanym w gdyńskim InfoBoxie. Nie omieszkali tego zrobić. Do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pisali zaniepokojeni mieszkańcy. Lokalna społeczność chce, aby teren nieopodal ul. Nowowiczlińskiej pozostał zielony.

- Wniesiono 67 uwag - informuje Justyna Sobczak-Kozłowska, kierownik zespołu urbanistycznego w BPPMG.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek pochylił się nad kwestiami, które niepokoiły mieszkańców. Urzędnicy uznali, że potencjalna zabudowa nie zagrozi drzewom. Szczegółowe instrukcje w tej sprawie wytyczono w prognozie oddziaływania na środowisko, wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni. Zgodnie z nią inwestycja zajmie jedynie polane i nie naruszy drzew Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Mieszkańcy nie życzą sobie jednak nie tylko wycinki drzew, ale jakiejkolwiek zabudowy w tym miejscu.

- Chcemy, żeby ten obszar pozostał zielony. Obok jest już teren zagospodarowany w celach handlowo-usługowych - mówi mieszkanka Karwin, pani Halina.

Projekt jest o tyle kontrowersyjny, że po drugiej stronie ulicy znajduje się już jedna zabudowa - centrum handlowo-usługowe „C.H. Tesco”.

- Czy na potrzeby nowych, konkurencyjnych usług nie można wykorzystać terenu, który leży vis a vis? Czy koniecznie do tego celu trzeba wycinać drzewa i zalewać betonem łąkę? - pyta gdynianka, Magdalena.

Jak się niedawno okazało spółka, która zarządza marketami Tesco”w Polsce, wytypowała do sprzedaży m.in. sklep przy ul. Nowowiczlińskiej 35. A to oznacza, że wkrótce pojawi się tam przestrzeń do zagospodarowania. Jednak najprawdopodobniej budynek przejmie inna sieć supermarketów.

Na spotkaniu z mieszkańcami urzędnicy zakomunikowali, że teren, wokół którego toczy się dyskusja, planowany jest pod inwestycje zabudowy usługowej o przestrzeni usługowej powyżej 2000 m kw. Zlokalizowanie ewentualnego obiektu tuż przy trójmiejskiej obwodnicy miałoby zagwarantować sukces przedsięwzięcia. W planach jest zbudowanie drogi, która połączy ul. Nowowiczlińską, teren przyszłego centrum handlowo-usługowego oraz obwodnicę.