Lotos Gdynia Aerobaltic Airshow 2019 dzień drugi. Pokazy nad plażą i na lotnisku w Babich Dołach. Dziś ostatni dzień ZDJĘCIA

Widzowie mieli tym samym okazję obejrzeć aż dziesięć godzin popisów pilotów i spadochroniarzy. Dziś już ostatnia okazja, aby przyglądać się tegorocznemu Lotos Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow. Pokazy trwały będą w godz. 10-17 na lotnisku. Następne zagoszczą do Gdyni dopiero za rok.

W sobotę na lotnisku odbyły się trzy bloki pokazowe. Emocje sięgały zenitu, gdy na niebie pojawiały się maszyny z napędem odrzutowym, powodujące ogromny huk, a także polscy piloci. Duży entuzjazm wzbudził kolejny już w Gdyni przelot światowej sławy grupy grupy Saudi Hawks. Występ ten był pełen figur akrobatycznych, podczas których samoloty leciały w formacji oddalone od siebie tylko o około dwa metry.

- Zaserwowaliśmy naszym gościom wiele atrakcji zarówno w części lotniczej, jak i tej naziemnej, skierowanej do rodzin - podsumowuje Maciej Stroiński, rzecznik prasowy Lotos Gdynia Aerobaltic. - Wiele osób skorzystało z okazji, by spotkać się na żywo z pilotami, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i poprosić o autograf. Duże zainteresowanie wzbudzały też rozmowy z gwiazdami pokazów na głównej scenie wydarzenia oraz strefa rodzinnej rozrywki i edukacji Aerolandia.

W sobotę odbył się też niecodzienny wyścig. Do walki o tytuł mistrza szybkości stanął Kajetan Kajetanowicz za kierownicą Lamborghini Huracan i Tadeusz Zaworski za sterami TS-11 Iskra. Choć rajdowiec pędził po pasie startowym z prędkością ponad 300 km/h, starcie wygrał przeciwnik na niebie. Dzień zakończyły pokazy na plaży miejskiej w Gdyni, które oglądały dziesiątki tysięcy gości. Organizatorzy w godz. 19.30-22.30 ponownie zaserwowali widzom do spółki z pilotami i skoczkami spadochronowymi lotniczo-laserowo-audiowizualne show.

- Zarówno pokazy na plaży jak i te na lotnisku cieszyły się ogromną popularnością. Już dziś możemy powiedzieć, że pobiliśmy zeszłoroczny rekord frekwencji - podsumowuje Maciej Stroiński.

Oznacza to, że tylko dwa pierwsze dni pokazów w Gdyni obejrzała imponująca liczba ponad 300 tysięcy osób. Dziś w godz. 10-17 na lotnisku ostatnia odsłona. Pod wejście na teren imprezy z okolic dworca Gdynia Główna PKP uruchomiona zostanie na lotnisko specjalna, bezpłatna linia autobusowa GA. Pojazdy kursowały będą w godz. 9.15-18 nie rzadziej, niż co dziesięć minut, zatrzymując się na przystankach przy ul. Energetyków, w centrum Obłuża oraz ul. Cechowej, Bosmańskiej, i Zielonej. Organizatorzy proszą wszystkich, którzy mają tylko taką możliwość, o skorzystanie z komunikacji miejskiej w drodze na pokazy. Wczoraj zainteresowanie nimi było tak wielkie, że drogi dojazdowe do lotniska już przed południem zostały przytkane i stać trzeba było w uciążliwych korkach.