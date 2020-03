Koszykarki Arki skończyły sezon bez porażki. Prezes klubu: Do końca chcieliśmy pokazać, że jesteśmy niepokonani

W klubie na następny sezon na pewno zostanie cały sztab szkoleniowy z trenerem Vetrą na czele. Ma to zapewnić ciągłość pracy szkoleniowej. Klub prowadzi również rozmowy ze wszystkimi zawodniczkami. Równolegle z seniorkami swoje tryumfy święciły juniorki starsze, które zwyciężyły w finale Mistrzostw Polski U-22, a najlepszą zawodniczką turnieju została Anna Wińkowska.

- Medale seniorek i juniorek starszych są dla nas bardzo dobrym prognostykiem - uważa Bogusław Witkowski. - Rośnie nam grupa utalentowanych zawodniczek. Moim zdaniem ciągłość zostanie zachowana i pozostanie nam tylko wprowadzanie tych najlepszych dziewcząt do drużyny seniorek. Musimy pogodzić to z rywalizacją o najwyższe trofea. Naszym założeniem jest to, aby klub na każdym szczeblu stwarzał dobre warunki do rozwoju.