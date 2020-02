Konkurs recytatorski w Konsulacie Kultury w Gdyni. Można zgłaszać się do eliminacji miejskich

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, ostatniej klasy gimnazjum oraz osób dorosłych w kategoriach: recytacja młodzieży, recytacja dorosłych, wywiedzione ze słowa, teatr jednego aktora i poezja śpiewana. Karty zgłoszeń, można pobrać ze strony Konsulatu Kultury w Gdyni i należy dostarczyć je do organizatora do 6 marca mailowo na adres edukacja@gck.gdynia.pl lub osobiście do Konsulatu Kultury. Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród odbędzie się 12 marca.