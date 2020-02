II LO w Gdyni będzie miało halę sportową. Miasto rozważa 5 ofert na zaprojektowanie obiektu

Wpłynęło 5 ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu. Wybudowana od podstaw hala ma być położna w miejscu, gdzie dotychczas znajdowało się boisko do piłki nożnej. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie sali do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni sportowej drewnianej, z możliwością podzielenia boiska na części. Gdyński samorząd podkreśla, że będzie to obiekt odpowiadający zróżnicowanym potrzebom społeczności lokalnej.

Otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu odbyło się 21 lutego. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wyniosła 300 tys. zł brutto. Wpłynęło pięć ofert, które oscylowały między 207 a 440 tys. zł brutto. - To bardzo dobra wiadomość. Jestem przekonany, że to inwestycja, z której skorzystaliby nie tylko uczniowie - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Zapotrzebowanie na sport w Gdyni jest coraz większe i z ogromną radością wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Liczymy, że w przyszłości obiekt przy ulicy Wolności będzie tętnił życiem i przyczyni się do oszlifowania niejednej przyszłej gwiazdy gdyńskiego sportu. W środku hali zamontowane mają zostać dwie elektroniczne tablice do wyświetlania wyników wraz z pulpitem sterującym oraz dwa zegary przedstawiające pomiar 24-sekundowy. Dla kibiców dostępna ma być również trybuna, oprócz tego wykonane mają być: magazyn na sprzęt sportowy, co najmniej trzy kompleksy szatniowo-sanitarne, jedna szatnia z pomieszczeniem sanitarnym dla sędziów lub nauczycieli wychowania fizycznego, sala fitness i siłownia o nawierzchni z wykładziny sportowej, sala konferencyjna, biuro kierownika obiektu, pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne, sanitariaty ogólnodostępne na każdej kondygnacji oraz winda osobowa. - Dokumentacja będzie obejmowała również zagospodarowanie zewnętrzne w zakresie ogrodzenia terenu, wykonania ciągów pieszych oraz dróg dojazdowych, zieleni, małej architektury, oświetlenia terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, czy stojaków rowerowych - podkreśla Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. Projektowany obiekt zostanie podłączony do niezbędnych mediów w celu jego prawidłowego funkcjonowania oraz dostosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych. 20200114 - EGZAMIN ZAWODOWY ROBI RÓŻNICĘ Wideo