Gdyńskie Centrum Kultury - zapowiedź wydarzeń idealnych na jesienne wieczory

Program wydarzeń w nowym sezonie dosłownie pęka w szwach! Najwięcej miejsca poświęcono spektaklom. W najbliższym czasie na deskach gdyńskiego Konsulatu Kultury będzie można obejrzeć najnowszy cykl zatytułowany "Teatroteka", czyli teatr na dużym ekranie z prawdziwą gwiazdorską obsadą m. in. Agata Kulesza, Iza Kuna czy Tomasz Sapryk zobaczymy już 29 października o godzinie 19:00 w spektaklu "Porwać się na życie". Po pokazie kolejna gratka - spotkanie autorskie z Robertem Urbańskim oraz reżyserem spektaklu Michałem Szcześniakiem.

Nie zabranie także propozycji tylko dla dorosłych widzów - humorystyczna opowieść obnażająca największe słabości życia w związku. 8 listopada o godzinie 19:00 i 9 listopada o godzinie 17:00 oraz 19:30 odbędzie się pokaz tragikomedii "Psiunio" w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza. Wystąpią: Marta Kalmus-Jankowska, Piotr Jankowski, Tomasz Sapryk.

Lekcja historii - wstęp wolny

Gdyńskie Centrum Kultury zaprasza też po darmowe wejściówki na spektakl "Jacek Kaczmarski - Lekcja Historii" wystawiany w Teatrze Miejski w Gdyni 11 listopada w godzinie 18:00. Wydarzenie uświetni spektakl z piosenkami z okazji Święta Niepodległości i 15. rocznicy śmierci Barda.

Wszystko to zaledwie cześć atrakcji i nowości:

- W modernistycznym, pięknie odrestaurowanym budynku, przygotowaliśmy bogaty program skierowany do wszystkich grup odbiorców. W sumie do końca grudnia odbędzie się niemal 190 wydarzeń - zapowiada Jarosław Wojciechowski, dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury.